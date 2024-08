Cincinnati

Tennis in Cincinnati

Zverev verliert spannendes Halbfinale gegen Sinner

Von dpa

i Tennis: WTA-Tour/ATP-Tour - Cincinnati; Halbfinale; Cincinnati Open; Sinner (Italien) - Zverev (Deutschland); Lindner Family Tennis Center: Alexander Zverev reagiert auf einen Schlag. (zu dpa: «Zverev verliert spannendes Halbfinale gegen Sinner») Foto: Scott Stuart/DPA

Am Ende war die Nummer eins der Welt zu stark: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale in Cincinnati an Jannik Sinner. In einer Woche beginnt der nächste Tennis-Höhepunkt in New York.