Paris (dpa). Alexander Zverev hat Ausnahmespielerin Angelique Kerber nach dem Ende ihrer eindrucksvollen Tennis-Karriere gewürdigt. In einem dramatischen Match hatte die ehemalige Weltranglisten-Erste einmal mehr ein großes Herz bewiesen, sich aber mit dem 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8) gegen die Chinesin Zheng Qinwen im Viertelfinale der Sommerspiele in Frankreich vom Profisport verabschiedet.

Im Hinblick auf den Kampfgeist könne er sich bei Kerber etwas abschauen, sagte Zverev in Paris: «Ich bin auch ein Kämpfer. Ich glaube, das Kämpferische bei ihr ist wirklich noch mal auf einem anderen Niveau und was sie geschafft hat, ist natürlich Wahnsinn.»

Zverev als Zuschauer in der Umkleide

Olympia, Paris 2024, Tennis, Einzel, Herren, Achtelfinale, Zverev (Deutschland) – Popyrin (Australien), Alexander Zverev winkt nach seinem Sieg. (zu dpa: «Zverev über Kerber: «Was sie geschafft hat, ist Wahnsinn»») Foto: Sven Hoppe/DPA

Den letzten Auftritt seiner Tennis-Kollegin habe er nicht live, aber natürlich in der Umkleidekabine gesehen. «Bitteres Ende. Aber am Ende des Tages glaube ich ein perfektes Match zum Abschluss der Karriere», sagte der 27-jährige Hamburger: «Sie hat noch mal gezeigt, was für eine Topspielerin und Topfighterin sie ist. Ich hoffe, sie kann jetzt die Zeit nach der Karriere auch genießen.»

Kerber tritt als dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin und erfolgreichste deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf ab. Dem deutschen Tennis werde «eine Top-Top-Damenspielerin, die Chancen hat, jedes Grand Slam zu gewinnen» fehlen, sagte Zverev.

Allerdings war die Kielerin nach ihrem Comeback als Mutter in diesem Jahr bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon jedes Mal in der ersten Runde ausgeschieden. «Sie ist natürlich die zweitbeste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten. Das wird fehlen», so Zverev.

Zverev nun einziger Medaillenkandidat im Tennis

Der French-Open-Finalist will heute seinem Medaillen-Traum in Paris einen Schritt näherkommen. Gegen den italienischen Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti strebt Zverev den Einzug ins Halbfinale ein (2. Spiel nach 12.00 Uhr). Der Weltranglisten-Vierte ist der einzige der deutschen Tennisprofis, der noch in einem Wettbewerb bei diesen Sommerspielen vertreten ist.