Zverev scheitert im Achtelfinale von Madrid

Alexander Zverev kassiert einen weiteren Rückschlag vor den French Open. Bei seinem Aus in Madrid fehlen ihm überraschend die spielerischen Mittel.

Madrid (dpa). Tennisspieler Alexander Zverev hat seine Hoffnungen auf einen dritten Turniersieg beim Masters in Madrid früh beenden müssen. Der Olympiasieger verlor sein Achtelfinalmatch gegen den Argentinier Francisco Cerundolo etwas überraschend mit 3:6, 4:6. Der 27-Jährige hatte das Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt 2018 und 2021 gewonnen und hier schon fünfmal das Viertelfinale erreicht.

Zverev spielte nicht variantenreich genug, um den taktisch disziplinierten Cerundolo im ersten direkten Duell überhaupt stärker in Bedrängnis zu bringen. Dem Argentinier reichten zwei Breaks zum 5:3 (1. Satz) und 2:1 (2. Satz), um nach anderthalb Stunden den Einzug in die Runde der besten Acht perfekt zu machen. Dort trifft der 25-Jährige auf Taylor Fritz aus den USA.

Von seinen bislang sieben Matches der diesjährigen Sandplatzsaison hat Zverev damit drei verloren. Bis zu den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris bleibt dem gebürtigen Hamburger nicht mehr viel Zeit, um noch in Titelform zu kommen.

Am Nachmittag hat auch Zverevs Davis-Cup-Teamkollege Jan-Lennard Struff die Chance aufs Viertelfinale. Allerdings muss der Sieger des ATP-Turniers von München dafür den spanischen Tennisstar Carlos Alcaraz bezwingen.