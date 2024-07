Anzeige

London (dpa). Alexander Zverev scheint sich in Wimbledon nicht schwer verletzt zu haben. Nach Informationen der «Bild» habe der Besuch beim Arzt nach dem Drittrundensieg gegen den Briten Cameron Norrie beim Grand-Slam-Turnier in London für leichte Entwarnung gesorgt. Die Tests am Knie seien in Ordnung gewesen und Zverev müsse nun abwarten, wie das Knie reagiert. Der Olympiasieger müsse dann entscheiden, ob ein weiterer Besuch beim Arzt notwendig sei. Beim Sieg über den Briten am Samstag musste Zverev zu Beginn des zweiten Durchgangs einen Schrecken verdauen. Er rutschte beim Stande von 2:2 auf dem Rasen weg, überdehnte das Bein und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Es kam zwar ein Physiotherapeut auf den Platz, Zverev verzichtete aber auf eine medizinische Auszeit und spielte kurz darauf weiter. «Ich glaube nicht, dass es was Ernstes ist, denn sonst hätte ich nicht so gegen einen starken Gegner wie Cameron spielen können, wie ich gespielt habe», sagte er nach dem Dreisatzsieg (6:4, 6:4, 7:6 (17:15)).



Der 27 Jahre alte Zverev tritt nun am Montag gegen den Weltranglisten-Zwölften Taylor Fritz aus den USA an und strebt seinen erstmaligen Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale an. Noch nie ist der Weltranglisten-Vierte beim Londoner Grand-Slam-Turnier über das Achtelfinale hinausgekommen.

Tennis: Grand Slam – Wimbledon, Einzel, Herren, 3. Runde: Norrie (Großbritannien) – Zverev (Deutschland): Alexander Zverev aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Zverev nach Wimbledon-Schreckmoment: Abwarten») Foto: Aaron Chown/DPA