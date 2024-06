Paris

French Open

Zverev gegen ausgeruhten Ruud: «Muss bestes Tennis spielen»

Von dpa

i Steht zum vierten Mal in Serie im Halbfinale der French Open: Alexander Zverev. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Nach dem erfolgreichen, aber wenig glanzvollen Viertelfinalsieg schaut der deutsche Tennisstar schon auf das nächste Match. Er will in Paris endlich ins Finale. In einem TV-Interview ist er genervt.