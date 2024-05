Zverev erwartet «den alten Rafael Nadal»

Rafael Nadal hat lange überlegt, ob er überhaupt fit genug für einen Start bei seinem Lieblingsturnier ist. Doch Auftaktgegner Alexander Zverev erwartet den Rekordchampion in Topform.

Paris (dpa). Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat nochmals bekräftigt, dass er in seinem mit Spannung erwarteten Auftaktmatch bei den French Open einen Rafael Nadal in bester Verfassung erwartet.

«Am Ende des Tages wird er hier auf den Platz kommen, und er wird wieder zum alten Rafael Nadal, so wie er es immer wird», sagte der 27-Jährige im Eurosport-Interview: «2022 hat er auch kein Turnier gewonnen auf Sand, ist hierhergekommen und hat alle dominiert. Für mich ist da kein Fragezeichen, und ich erwarte, dass er sein bestes Tennis spielen wird.»

Der verletzungsgeplagte Nadal (37) hat seit seinem Comeback auf der Tour Mitte April durchwachsene Leistungen gezeigt und geht als Außenseiter ins Duell morgen gegen den an Nummer vier gesetzten Deutschen. «Ein schwieriges Los für ihn – aber auch für mich», meinte Zverev.

Alexander Zverev ist ein Titelfavorit

Der Hamburger hat mit seinem jüngsten Sieg beim Masters-1000-Turnier in Rom die Rolle eines Titelfavoriten beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres übernommen. Mit den Auftritten dort sei er sehr zufrieden, «aber hier ist es noch mal eine andere Nummer». Zumal die Umstellung nicht zu unterschätzen sei. «Es ist alles viel langsamer, die Bälle sind viel langsamer als in Rom», erklärte Zverev: «Aber das ist immer so hier, das ist eine Gewöhnungssache.»

Die Fans dürften im Match gegen Nadal überwiegend den spanischen Sandplatzkönig anfeuern, der im Stade Roland Garros bereits 14 Mal triumphierte. Doch auch Zverev hofft auf Unterstützung der Zuschauer.

«Ich habe eine super Beziehung mit Paris, das ist auch sehr wichtig. Die französischen Fans sind sehr laut. Wenn sie für einen sind, ist es immer viel, viel angenehmer, als wenn sie gegen einen sind», sagte Zverev, der beim Sandplatz-Klassiker zuletzt dreimal nacheinander bis ins Halbfinale gekommen ist. 2022 musste er in der Vorschlussrunde gegen Nadal wegen einer schweren Fußverletzung aufgeben.