Tennis: Grand Slam/ ATP-Tour - Wimbledon, Doppel, Herren, 1. Runde. Andy Murray (r) und Jamie Murray überqueren die Spielerbrücke am vierten Tag der Wimbledon Championships 2024 im All England Lawn Tennis and Croquet Club. (zu dpa: «Wimbledon-Karriere von Andy Murray ohne Mixed beendet») Foto: Zac Goodwin/DPA