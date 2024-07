Die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka gibt am im Rahmen der WTA-Tour in Berlin ein Interview. Mitfavoritin Aryna Sabalenka muss ihren Start in Wimbledon absagen. (zu dpa: «Weltklassespielerin Sabalenka muss für Wimbledon absagen») Foto: Hannes P. Albert/DPA