Viel Prominenz bei US-Open-Finale: Swift auf der Tribüne

New York (dpa). Pop-Superstar Taylor Swift und viele weitere Prominente sind zum Finale der US Open angereist. Die 34-Jährige stand zu Spielbeginn in einer Loge neben ihrem Freund Travis Kelce, Football-Profi der Kansas City Chiefs, beim Endspiel des Grand-Slam-Turniers in New York. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien spielt gegen den Amerikaner Taylor Fritz.

Neben Swift waren unter anderem auch Oscar-Preisträger Dustin Hoffman und Sänger Jon Bon Jovi im Arthur Ashe Stadium. In der Loge von Swift und Kelce schaute auch dessen Chiefs-Teamkollege und Quarterback Patrick Mahomes das Spiel.