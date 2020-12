Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 05:05 Uhr

Köln

ATP-Turnier in Köln

Verrückter Tag für Otte: Als Nachrücker im Achtelfinale

Am Sonntag war er verletzt, bis Dienstagmittag Zuschauer, am Dienstagabend hatte Oscar Otte plötzlich das Achtelfinale gegen einen Top-10-Spieler erreicht: Der Kölner Lokalmatador hatte beim ATP-Tennisturnier in seiner Heimatstadt einen verrückten Tag.