Verdächtiger Gegenstand bei Marterer-Match: Tribüne geräumt

Bei den Olympischen Spielen müssen Tennisfans kurzzeitig ihren Platz räumen. Sicherheitsleute rücken mit einem Spürhund an. Der deutsche Tennisprofi Marterer spielt einfach weiter.

Anzeige

Paris (dpa). Während der Erstrundenpartie von Tennisprofi Maximilian Marterer ist ein Teil der Zuschauertribüne für einen kurzen Moment geräumt worden. Grund war ein Turnbeutel, den ein Fan offenbar auf den Rängen vergessen hatte. Sicherheitsleute rückten mit einem Spürhund an und ließen keine Personen mehr in den Bereich. Das Tier schnupperte wenige Sekunden an dem Gegenstand, dann öffnete ein Sicherheitsmann den Beutel und nahm ihn mit. Nach rund einer Minute durften die Zuschauer wieder zurück auf ihre Plätze. Das Spiel lief währenddessen weiter.