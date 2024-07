Veranstalter setzt auf Zverev-Start in Hamburg

Anzeige

Hamburg (dpa). Tennis-Profi Alexander Zverev hat die erste Trainingseinheit vor dem am Samstag beginnenden Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg absolviert. Der Turnierveranstalter Tennium teilte mit, dass der Titelverteidiger auf dem Centre Court der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum eine Übungseinheit absolviert hat, um sich an den roten Sand zu gewöhnen, auf dem auch bei den Olympischen Spielen in Paris die Medaillen vergeben werden.

Für Samstag kündigte der Veranstalter eine Pressekonferenz mit dem 27-Jährigen an. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon war Zverev im Achtelfinale am Amerikaner Taylor Fritz gescheitert. In der Runde zuvor hatte er sich gegen den Briten Cameron Norrie eine Knieverletzung zugezogen. Der Goldmedaillengewinner von Tokio hatte von einem Knochenödem und einer Zerrung in der Kapsel gesprochen.

Bei seiner ersten Rothenbaum-Auflage setzt der Veranstalter Tennium voll auf das Zugpferd Zverev. Außer dem Deutschen sind der Däne Holger Rune und der Argentinier Sebastian Baez die einzigen Spieler aus den Top-20 der Weltrangliste, die in Hamburg aufschlagen. Sein erstes Match soll Zverev am Dienstag bestreiten.