United Cup: Kerber gelingt erster Einzelsieg nach Babypause

Das war hochdramatisch: Angelique Kerber bringt das deutsche Tennis-Team beim United Cup im Halbfinale in Führung. Aber vor allem für sie selbst ist der Erfolg wichtig.

Angelique Kerber hat beim United Cup die Australierin Ajila Tomljanovic bezwungen. Foto: Steven Markham/AAP/dpa

Sydney (dpa). Tennisspielerin Angelique Kerber hat nach der Rückkehr aus anderthalbjähriger Babypause erstmals wieder ein Einzelmatch gewonnen.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste setzte sich im Halbfinale des United Cups in einem nervenaufreibenden Duell mit Ajla Tomljanovic 4:6, 6:2, 7:6 (9:7) durch und brachte das deutsche Team in Sydney gegen Gastgeber Australien mit 1:0 in Führung. Kerber verwandelte nach 2:34 Stunden ihren ersten Matchball zum Sieg.

«Für mich ist es der erste Einzelsieg seit meinem Comeback, es ist ein wirklich großartiges Gefühl», sagte die 35-Jährige im Interview auf dem Platz: «Ich habe auch versucht, von den vorherigen Matches zu lernen. Jetzt hier so ein hartes Duell zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel. Es ist großartig, so ein Match vor den Australian Open zu haben.»

Zverev muss nachziehen

Im Anschluss hat der in diesem Jahr noch ungeschlagene Olympiasieger Alexander Zverev in seinem Duell mit Alex de Minaur die Chance, Deutschlands Finaleinzug perfekt zu machen. Bei einer Niederlage des gebürtigen Hamburgers würde die Entscheidung wie schon beim Viertelfinalsieg gegen Griechenland im Mixed-Doppel fallen.

Kerber zeigte sich von ihrer klaren Zwei-Satz-Niederlage gegen die Griechin Maria Sakkari am Tag zuvor gut erholt und ließ sich auch vom verlorenen ersten Durchgang gegen Tomljanovic nicht verunsichern. Dank ihrer starken Vorhand und guter Aufschläge kämpfte sich die Kielerin zurück ins Match. Im hochdramatischen dritten Satz gelang ihr ein weiteres Break zum 6:5, doch ihren Aufschlag konnte sie im Anschluss nicht zum Matchgewinn durchbringen. Im Tiebreak zeigte Kerber spielerische Klasse und Nervenstärke, als sie zwei Matchbälle gegen sich abwehrte.

Der Teamwettbewerb gilt als Vorbereitung auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Kerber gibt bei der Mixed-Veranstaltung ihr Comeback auf der Tennistour nach der Geburt ihrer Tochter Liana Ende Februar 2023. In der Vorrunde gegen Italien und Frankreich sowie im Viertelfinale gegen Griechenland hatte sie ihre Einzel jeweils verloren.