United Cup: Deutsches Tennis-Team zieht ins Finale ein

Angelique Kerber hat beim United Cup die Australierin Ajila Tomljanovic bezwungen. Foto: Steven Markham/AAP/dpa

Sydney (dpa). Das deutsche Tennis-Team hat das Finale des United Cups erreicht. Olympiasieger Alexander Zverev und Laura Siegemund holten im abschließenden Mixed-Doppel durch ein 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13 im Match-Tiebreak gegen Storm Hunter/Matthew Ebden den entscheidenden Punkt zum 2:1-Sieg gegen Gastgeber Australien. Der Sieg stand erst Sonntagnacht um 2:19 Uhr Ortszeit in Sydney fest.

Alexander Zverev unterlag beim United Cup gegen den Australier Alex de Minaur. Foto: Mark Baker/AP/dpa

Im Finale des Mixed-Wettbewerbs trifft Deutschland am Sonntag auf das polnische Team mit der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek und Hubert Hurkacz. Polen gewann in der Vorschlussrunde klar mit 3:0 gegen Frankreich, das die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase 2:1 besiegt hatte.

«Wir haben weiter die Chance, das Turnier zu gewinnen. Wir sind sehr glücklich», sagte Zverev, der einen besonderen Dank an Doppelpartnerin Siegemund und auch an Rückkehrerin Angelique Kerber aussprach: «Sie hat mir meinen Arsch gerettet.»

Zverev hatte eine frühere Entscheidung zuvor durch ein 7:5, 3:6, 4:6 gegen Alex de Minaur verpasst. Es war die erste Einzel-Niederlage in der noch jungen Saison für den Hamburger. Da Kerber zum Start durch ein 4:6, 6:2, 7:6 (9:7) gegen Ajla Tomljanovic Deutschland in Führung gebracht und ihr erstes Einzelmatch nach anderthalbjähriger Babypause gewonnen hatte, fiel die Entscheidung wie schon beim Viertelfinalsieg am Tag zuvor im gemischten Doppel.

Kerber entschied gegen Tomljanovic ein nervenaufreibendes Duell für sich. «Für mich ist es der erste Einzelsieg seit meinem Comeback, es ist ein wirklich großartiges Gefühl», sagte die 35-Jährige im Interview auf dem Platz: «Ich habe auch versucht, von den vorherigen Matches zu lernen. Jetzt hier so ein hartes Duell zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel.»

Der United Cup gilt als Vorbereitung auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Kerber gibt bei der Mixed-Veranstaltung ihr Comeback auf der Tennis-Tour nach der Geburt ihrer Tochter Liana Ende Februar 2023.