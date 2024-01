Turnier in Bad Homburg wird aufgewertet – Preisgeld steigt

Der Tennissommer in Deutschland bekommt einen Schub. Das Rasenevent in Bad Homburg steigt in eine höhere Kategorie auf. Das hat positive Folgen.

ARCHIV – Die Bad Homburg Open werden aufgewertet, Angelique Kerber ist bei dem Event Turnierbotschafterin. Foto: Hasan Bratic/dpa

Bad Homburg (dpa). Die Bad Homburg Open mit Turnierbotschafterin Angelique Kerber werden aufgewertet. Das Vorbereitungsevent für das Tennis-Highlight Wimbledon steige von der 250er- in die 500er-Turnierkategorie der WTA-Tour auf, teilten die Veranstalter mit.

Damit verdreifache sich das Preisgeld auf knapp eine Million US-Dollar, die zu sammelnden Weltranglistenpunkte werden verdoppelt. Es ist deshalb mit einem stärkeren Teilnehmerinnenfeld zu rechnen.

Auf der Damen-Tour zählen zudem das Hallenevent auf Sand in Stuttgart im April und das Rasenturnier in Berlin im Juni zur 500er-Kategorie. Ein 1000er-Event, die höchste Turnierebene unterhalb der vier Grand-Slam-Turniere, gibt es in Deutschland nicht.

Die Aufwertung sei «ein großer Vertrauensbeweis von Wimbledon und der WTA in den Turnierstandort Bad Homburg», sagte Bad Homburgs Turnierdirektor Aljoscha Thron, der zugleich Manager der früheren Weltranglistenersten Kerber ist: «Für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft als fester Bestandteil der prestigeträchtigen Rasensaison vor Wimbledon».

Das Rasenturnier steigt in diesem Sommer vom 22. bis 29. Juni, es zählt in der Woche direkt vor Wimbledon zum Turnierkalender. 2021 hatte es erstmals stattgefunden, damals hatte sich Kerber zur Siegerin gekrönt. Auch für die kommende Auflage hat die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin zugesagt. Über den Jahreswechsel war sie in Australien nach ihrer Babypause als Mutter auf die Tennis-Tour zurückgekehrt.