Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:35 Uhr

Paris

French Open

Tschechin Pliskova in Paris in Runde zwei raus

Die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova ist bei den French Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Tschechin verlor in Paris gegen die Lettin Jelena Ostapenko klar mit 4:6, 2:6.