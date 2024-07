Titelverteidigerin Vondrousova in Wimbledon schon raus

Anzeige

London (dpa). Für Titelverteidigerin Marketa Vondrousova ist die diesjährige Wimbledon-Auflage schon nach der ersten Runde beendet. Die tschechische Tennisspielerin musste sich überraschend der spanischen Außenseiterin Jessica Bouzas Maneiro 4:6, 2:6 geschlagen geben und schied als erste Wimbledon-Titelverteidigerin seit 1994 gleich zum Auftakt aus.

In der Wimbledon-Vorbereitung hatte Vondrousova beim Turnier in Berlin aufgegeben, nachdem sie sich zuvor an der Hüfte verletzt hatte. Unter Tränen verließ die Linkshänderin in Berlin den Platz. Ihre geplante Teilnahme in Bad Homburg sagte die Weltranglisten-Sechste anschließend ab.

Mit ihrem Ausscheiden ist für eine weitere Mitfavoritin Wimbledon vorbei. Zuvor hatte bereits die belarussische Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka ihre Titel-Hoffnung aufgeben müssen. Sie sagte wegen einer Schulterverletzung ihren Start kurzfristig ab.