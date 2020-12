Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 13:49 Uhr

Berlin

Tennis-Einladungsturnier

Thiem zieht in Berlin-Finale ein – Keine Lust auf Kyrgios

Nach seinem eigenen Sandplatz-Showturnier in Kitzbühel zieht Dominic Thiem auch auf Rasen in Berlin ins Endspiel ein. Nach seiner Teilnahme an der Adria-Tour musste Österreichs Tennis-Star viel Kritik einstecken und würde auf manche Kommentare gern verzichten.