Wien

Umstrittene Adria Tour

Thiem verteidigt Zverev: Wird behandelt wie Volksschulkind

Der Österreicher Dominic Thiem hat den in die Kritik geratenen Alexander Zverev in Schutz genommen. Nick Kyrgios dagegen erneuerte seine massive Kritik an den beiden Tennisprofis sowie am Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.