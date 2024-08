Es kommt zum reizvollen Tennis-Finale bei den Sommerspielen in Paris. Die beiden Favoriten Djokovic und Alcaraz lassen sich nicht stoppen. Für den Altstar bietet sich eine womöglich letzte Chance.

Paris (dpa). Das Olympia-Finale wird zur Neuauflage des Wimbledon-Endspiels: Die beiden Tennis-Topstars Novak Djokovic und Carlos Alcaraz kämpfen in Paris um die Nachfolge von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev. Beide haben Silber sicher und spielen am Sonntag in Paris um die Goldmedaille.

Der 37-jährige Djokovic kann seine imposante Trophäensammlung mit dem einen großen Triumph auffüllen, der ihm noch fehlt. Sein Halbfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewann der serbische Olympia-Dritte von 2008 mit 6:4, 6:2.

Dritter großer Titel in Serie für Alcaraz?

Olympia, Paris 2024, Tennis, Männer, Halbfinale, Djokovic (Serbien) – Musetti (Italien), Novak Djokovic spielt eine Vorhand. (zu dpa: «Tennisstars Djokovic und Alcaraz kämpfen um Gold») Foto: Andy Wong/DPA

Der spanische Wimbledon- und French-Open-Champion Alcaraz dürfte in der Form seines gnadenlosen 6:1, 6:1 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime allerdings schwer zu bezwingen sein. Im Wimbledon-Finale vor nur drei Wochen hatte Alcaraz Rekord-Grand-Slam-Champion Djokovic über weite Strecken vorgeführt. Der 21 Jahre alte Spanier kann nun nach seinen beiden Grand-Slam-Titeln der vergangenen Wochen seinen traumhaften Tennis-Sommer krönen.

Alcaraz beherrschte Auger-Aliassime am Mittag nach Belieben, der Kanadier fand keine Lösung gegen die spielerische Klasse. Nur 75 Minuten dauerte die Partie. Im Abendmatch lieferte sich Djokovic mit Musetti einen ausgeglichen ersten Satz, den er erst nach 63 Minuten für sich entschied. Musetti, auch im Wimbledon-Halbfinale Gegner von Djokovic, zwang den Serben einen Tag nach seinem Viertelfinalerfolg gegen den gebürtigen Hamburger Zverev zu langen Laufwegen.

Djokovic hielt dem Stand – dabei hatte der Weltranglisten-Zweite zuvor Sorge über sein rechtes Knie geäußert. Bei den French Open an gleicher Stelle hatte er sich am Meniskus verletzt, war zum Viertelfinale nicht mehr angetreten und hatte sich Anfang Juni einem Eingriff unterzogen. Einschränkungen waren zumindest von der Tribüne nicht sichtbar.

Djokovic gelingt Premiere

Auf ungewöhnliche Weise sicherte sich der Routinier das Break zum Satzgewinn mit fünf Punkten in Serie. Musetti hatte bei 5:4 und 40:0 das 5:5 vor Augen. Der Beginn des zweiten Abschnitts missglückte dem Topgesetzten dann. Djokovic bekam in seinen beiden ersten Aufschlagspielen Verwarnungen, kassierte zweimal das Break und diskutierte mit dem Schiedsrichter. Nach den Aufschlagverlusten glich Djokovic jedoch immer prompt wieder aus und zog danach unaufhaltsam davon. Nach 1:50 Stunden erreichte er erstmals ein Olympia-Finale.

Alcaraz, ebenfalls erstmals im olympischen Endspiel, und Djokovic stellen einmal mehr Altersrekorde auf: Mit 21 Jahren und 91 Tagen ist Alcaraz der jüngste Endspiel-Teilnehmer, seit Tennis seit 1988 wieder olympisch ist. Djokovic ist mit 37 Jahren und 74 Tagen der älteste. Auger-Aliassime und Musetti kämpfen am Samstag Bronze.