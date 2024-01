WTA-Turnier

Hua Hin

Tennisspielerin Maria bei Thailand Open im Achtelfinale

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Thailand die zweite Runde erreicht. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag mit 6:3, 6:1 gegen die Niederländerin Arianne Hartono durch.