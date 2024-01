Tennisspieler Draper übergibt sich direkt nach Matchball

Nach dem verwandelten Matchball hatte es Jack Draper eilig. Schnell noch der Handschlag am Netz, dann musste er sich erst einmal erleichtern.

Dem Briten Jack Draper ging es nach seinem Sieg nicht gut. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Melbourne (dpa). Die Hitze in Melbourne macht allen Tennisprofis zu schaffen. Ganz besonders litt aber der Brite Jack Draper unter den schweren Bedingungen bei den Australian Open. Nachdem er den Amerikaner Marcos Giron nach 3:20 Stunden in fünf Sätzen niedergerungen hatte, schaffte es Draper gerade noch zum Handschlag am Netz. Dann eilte er zum nächstmöglichen Mülleimer und musste sich übergeben.

Die gute Nachricht für Draper: Wenn am Donnerstag seine Zweitrunden-Partie gegen den Amerikaner Tommy Paul ansteht, soll die Temperatur in Melbourne nur noch knapp über 20 Grad betragen – und damit mehr als zehn Grad weniger als am Dienstag.