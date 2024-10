Alexander Zverev glückt der Auftakt in Paris. Tennisprofi Jan-Lennard Struff kann hingegen nicht an seinen Erstrundenerfolg anknüpfen.

Tennis: ATP-Tour - Paris, Einzel, Herren, 2. Runde: Alexander Zverev (Hamburg) - Tallon Griekspoor (NED). Alexander Zverev aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Tennisprofi Zverev in Paris weiter - Struff scheidet aus»)

Tennis: ATP-Tour - Paris, Einzel, Herren, 2. Runde: Alexander Zverev (Hamburg) - Tallon Griekspoor (NED). Alexander Zverev aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Tennisprofi Zverev in Paris weiter - Struff scheidet aus») Foto: Dimitar Dilkoff/DPA

Anzeige

Paris (dpa). Alexander Zverev ist mit einem Sieg in das Tennisturnier von Paris gestartet. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der Olympiasieger von 2021 beim Masters-1000-Event gegen den Niederländer Tallon Griekspoor 7:6 (7:2), 6:3 durch. Im Achtelfinale trifft der 27-jährige Hamburger nun auf den Franzosen Arthur Fils.

Zverev hatte in der französischen Hauptstadt im ersten Satz durchaus Mühe und setzte sich nach langem Kampf noch gegen den engagierten Griekspoor durch. Das erste Break gelang ihm im zweiten Satz zum 4:2, danach machte Zverev seinen 19. Auftaktsieg im 20. Anlauf in diesem Jahr perfekt. Zuletzt hatte er beim ATP-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst und wartet weiter auf den zweiten Titelgewinn 2024.

Tennis: ATP-Tour – Paris, Einzel, Herren, 2. Runde, Fils (Frankreich) – Struff (Deutschland): Jan-Lennard Struff in Aktion. (zu dpa: «Tennisprofi Zverev in Paris weiter – Struff scheidet aus») Foto: Michel Euler/DPA

Der kommende Gegner Fils hatte zuvor den Deutschen Jan-Lennard Struff bezwungen. Der 34 Jahre alte Sauerländer musste sich 3:6, 4:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte Struff noch den favorisierten Italiener Lorenzo Musetti bezwungen.

Struff führt das Aufgebot an, das den Deutschen Tennis Bund Ende November bei der Endrunde im Davis Cup in Malaga vertritt. Spitzenspieler Alexander Zverev hatte seine Teilnahme am Nationen-Wettbewerb abgesagt.