Tennis-Herren unter Druck: Doppel mit großer Bedeutung

Die deutschen Tennis-Herren brauchen in Brasilien noch zwei Siege, um sich für die Gruppenphase des Davis Cups zu qualifizieren. Außer Zverev soll das Doppel für den Sieg sorgen.

Eigentlich hatten die deutschen Tennis-Herren im Erstrunden-Spiel in Brasilien nach dem ersten Tag mit einer Führung gerechnet.

Doch weil Jan-Lennard Struff im zweiten Einzel gegen die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro patzte, reichte der souveräne Auftaktsieg von Alexander Zverev gegen Thiago Seyboth Wild am Ende nur zu einem 1:1. Am Samstag wird es nun ab 18.00 Uhr (Sportdeutschland.tv) vor allem auf das Doppel ankommen.

Kevin Krawietz/Tim Pütz:

Das deutsche Doppel war zuletzt ein Garant für Punkte. Bei der Davis-Cup-Endrunde im vergangenen Jahr trumpfte das Duo ganz groß auf. Doch die Aufgabe in Rio wird schwer, verfügen die Gastgeber in Bruno Soares doch auch über einen Weltklassespieler im Doppel. «Das Doppel kann wieder sehr entscheidend sein», hatte Teamchef Michael Kohlmann schon vor der Partie gesagt.

Alexander Zverev:

Die deutsche Nummer eins gab sich keine Blöße. Allerdings wurde Zverev von Seyboth Wild auch kaum gefordert. Das dürfte gegen Monteiro anders werden. Die brasilianische Nummer eins ist zwar nur Weltranglisten-114., zeigte gegen Struff aber, dass sie mit den Fans im Rücken über sich hinauswachsen kann. Dennoch ist Zverev natürlich klarer Favorit.

Jan-Lennard Struff:

Der Wackelkandidat im deutschen Team. Struff kommt in diesem Jahr einfach nicht in Schwung. Obwohl er auch auf der ATP-Tour zuletzt viel verloren hatte, schenkte ihm Kohlmann das Vertrauen. Doch der 31 Jahre alte Warsteiner konnte nur einen Satz lang seine Leistung abrufen. Gegen Seyboth Wild ist ein Sieg Pflicht. Es sei denn, Kohlmann setzt am Samstag auf Debütant Oscar Otte.

