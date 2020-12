Tennis-Doppel Krawietz/Mies missglückt Auftakt

Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 15:26 Uhr

Mit einer knappen Niederlage ist das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies in die ATP Finals gestartet.

Zum Auftakt des Saisonabschlusses verloren die zweimaligen French-Open-Sieger in London gegen Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien mit 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:10. Der dritte Satz wurde als Match-Tiebreak gespielt, in dem die beiden Deutschen zum Schluss fünf Punkte in Serie verloren.

Zum zweiten Mal nacheinander sind der 30 Jahre alte Kölner Mies und der zwei Jahre jüngere Coburger Krawietz im Doppel-Wettbewerb der ATP Finals dabei, für die sich die besten acht Paarungen des Jahres qualifizieren. In zwei Vierergruppen werden zunächst jeweils zwei Halbfinalisten ermittelt. Im vergangenen Jahr war das deutsche Davis-Cup-Doppel in der Gruppenphase ausgeschieden.

Im Einzel tritt der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev an. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg schlägt am Montag erstmals auf und bekommt es zunächst mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun. Das Turnier ist insgesamt mit 5,7 Millionen US-Dollar dotiert.

