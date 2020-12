Tennis-Boss: Noch keine Entscheidung über weitere Absagen

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 12:49 Uhr

„Wir werden die Situation weiter genau beobachten. Gesundheit und Sicherheit gehen immer vor“, sagte der Chef der Damen-Tennis-Organisation WTA.

Wegen eines bestätigten Covid-19-Falls in der Region findet das für die kommenden beiden Wochen geplante Top-Event im amerikanischen Indian Wells nicht statt. Das hatten die Veranstalter um Turnierdirektor Tommy Haas bekanntgegeben.

Nach dem Doppel-Event in Indian Wells reist der Tour-Tross in der Regel weiter nach Miami, wo ab dem 25. März die nächste kombinierte ATP/WTA-Veranstaltung ansteht. Während in Indian Wells nicht gespielt wird, fingen die beiden für diese Woche geplanten Herren-Turniere der ATP-Challenger-Serie in Kasachstan und Südafrika ganz normal an.