Tennis-Ass Görges verzichtet auf US Open

Tennisspielerin Julia Görges verzichtet offenbar auf die Teilnahme an den diesjährigen US Open. Nach Sky-Informationen hält die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 die Sicherheitsbedenken für sich und ihr Team für zu groß.

Zudem sei laut ihrer Managerin immer noch nicht klar, ob die Spielerinnen und Spieler nach ihrer Teilnahme in New York anschließend in Europa in Quarantäne müssen. Die US Open sollen als erstes Grand-Slam-Turnier nach der Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 31. August beginnen.

Görges reiht sich damit in die namhafte Liste der Absagen für den Höhepunkt der Hartplatz-Saison ein. Ihr Management äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht dazu. „Das Wichtigste ist die Sicherheit“, hatte die 31-Jährige, derzeit die Nummer 38 der Weltrangliste, mit Blick auf die US Open schon in Berlin Mitte Juli gesagt.

Für Aufsehen sorgte zuletzt insbesondere der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal mit seiner Ankündigung, nicht nach New York reisen zu wollen. Auch die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty wird nicht teilnehmen. Der Schweizer Topstar Roger Federer fehlt aufgrund seiner Knie-Operation.

Angelique Kerber und Alexander Zverev stehen dagegen zumindest auf den Meldelisten für das Grand-Slam-Turnier. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber hatte zuletzt aber große Bedenken geäußert und Zweifel an einer Teilnahme aufkommen lassen. Beim Vorbereitungsturnier auf die US Open, das von Cincinnati nach New York verlegt wurde, wird sie nicht dabei sein.

