Tennis in Köln: Lokalmatador Otte erreicht das Achtelfinale

Lokalmatador Oscar Otte hat auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln das Achtelfinale erreicht. Der 27 Jahre alte Kölner, der erst am Mittag für den ausgefallenen Serben Danilo Petrovic nachgerückt war, besiegte den Österreicher Dennis Novak mit 6:3, 6:2.

Nächster Gegner ist allerdings der an Nummer zwei gesetzte Argentinier Diego Schwartzman, der bei den French Open das Halbfinale erreichte. Beim ersten Turnier in der Vorwoche hatte Otte zunächst im deutschen Duell Jan-Lennard Struff besiegt, ehe er im Achtelfinale in drei Sätzen gegen Radu Albot aus Moldau verlor.

Zuvor ist Teenager Jannik Sinner seinem Ruf als Geheimfavorit gleich beim ersten Auftritt gerecht geworden. Der 19 Jahre alte Südtiroler hatte beim 6:1, 6:2 gegen den Australier James Duckworth keine Mühe. Auf den topgesetzten Alexander Zverev, den er bei den French Open im Achtelfinale ausschaltete, könnte Sinner in Köln im Halbfinale treffen.

