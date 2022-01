Teams aus Spanien und Polen mit zweitem Sieg

Mit dem gleichen Ergebnis hatten sie bereits zum Auftakt gegen Chile gewonnen und führen damit die Gruppe A souverän an. In der Gruppe D kam Polen zum zweiten Sieg. Nach dem 2:1 im ersten Spiel gegen Griechenland bezwang das Team um den Weltranglisten-Neunten Hubert Hurkacz Georgien mit 3:0. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen bei dem Mannschaftswettbewerb das Halbfinale.

Das deutsche Team mit Olympiasieger Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz und Yannick Hanfmann hatte tags zuvor gegen Großbritannien 1:2 verloren. In der Gruppe C trifft die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann am 4. Januar (00.00 Uhr) auf die USA. Die Amerikaner setzten sich zum Auftakt klar 3:0 gegen Kanada durch, das am 6. Januar (07.30 Uhr/jeweils Sky und ServusTV) deutscher Gegner ist. Mit dem ATP Cup bereiten sich die Tennisprofis auf die Australian Open vor, die am 17. Januar in Melbourne beginnen.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-571646/2