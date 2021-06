Talent Stricker verliert Viertelfinale in Stuttgart

Nach einem vergebenen Matchball ist der kleine Erfolgslauf des Schweizer Tennis-Talents Dominic Stricker beim ATP-Turnier in Stuttgart zu Ende gegangen.

Der 18-Jährige verlor im Viertelfinale gegen den früheren Wimbledon-Halbfinalisten Sam Querrey 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 3:6. Beim Stande von 5:4 aus seiner Sicht im zweiten Satz ließ Stricker eine Chance aus, in sein erstes Halbfinale auf der ATP-Tour einzuziehen. Im zweiten Tiebreak führte die Nummer 335 der Welt mit einem Mini-Break 4:3, rutschte dann aber aus und gewann im Tiebreak keinen weiteren Punkt mehr. Anschließend ließ sich der Youngster behandeln und spielte mit einem bandagierten linken Oberschenkel weiter.

Stricker war dank einer Wildcard ins Hauptfeld des mit 618.735 Euro dotierten Rasenturniers gekommen und hatte zuvor unter anderem mit einem Sieg über den an zwei gesetzten Polen Hubert Hurkacz überrascht. Der ungesetzte US-Profi Querrey bekommt es nun im Halbfinale am Samstag mit dem an Position drei gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime oder dem Franzosen Ugo Humbert zu tun. Keiner der anfangs fünf deutschen Spieler hatte es ins Viertelfinale geschafft.

