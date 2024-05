Swiatek in zweiter Runde bei French Open – Jetzt gegen Osaka

Anzeige

Paris (dpa). Topfavoritin Iga Swiatek ist mit einem souveränen Auftaktsieg in die French Open von Paris gestartet. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Polen besiegte auf dem Court Philippe Chatrier die französische Qualifikantin Leolia Jeanjean nach nur einer Stunde Spielzeit mit 6:1, 6:2. In der zweiten Runde wartet auf die Weltranglistenerste vermutlich ein härterer Formtest: Naomi Osaka.

Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin aus Japan hatte am Sonntag in einem hart umkämpften Drei-Satz-Match gegen die Italienerin Lucia Bronzetti den ersten Zweitrunden-Einzug bei einem Major-Turnier seit ihrer Babypause gefeiert. Swiatek geht nach ihren jüngsten Masters-Triumphen in Madrid und Rom aber als Favoritin in das Duell.