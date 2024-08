Bei den Olympischen Spielen in Paris ist Jan-Lennard Struff nicht zu seinem zweiten Einzel angetreten. Nun steht der Tennisprofi erstmals wieder bei einem ATP-Turnier in den USA auf dem Platz.

Tennis: ATP-Tour - Gstaad, Einzel, Herren, Halbfinale, Struff (Deutschland) - Halys (Frankreich). Jan-Lennard Struff in Aktion. (zu dpa: «Struff verliert erstes Spiel nach Olympia-Rückzug») Foto: Peter Klaunzer/DPA

Cincinnati (dpa). Jan-Lennard Struff hat sein erstes Tennis-Match nach dem Rückzug aus dem Einzel-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris verloren. In Runde eins der Cincinnati Open unterlag der 34 Jahre alte Davis-Cup-Spieler 6:4, 4:6, 3:6 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Struff hatte sich vor zwei Wochen nach seinem ersten Match bei den Olympischen Spielen in Frankreich im Einzel-Wettbewerb zurückgezogen. Aus Sorge vor einem längeren Ausfall wegen einer Hüftverletzung verzichtete der Warsteiner auf eine weitere Teilnahme im Einzel. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Nummer zwei bereits mehrere Monate wegen Problemen mit der Hüfte pausieren müssen.

Im Doppel trat Struff in Paris zusammen mit Dominik Koepfer weiter an, da dort die Belastung geringer und die Laufwege nicht so lang seien. Die beiden deutschen Profis schieden im Olympia-Viertelfinale gegen das australische Duo Matthew Ebden/John Peers aus.