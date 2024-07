Tennis: Grand Slam/WTA-Tour/ATP-Tour - Wimbledon: Ein Überblick über die Plätze 14-17 am ersten Tag der Wimbledon Championships im All England Lawn Tennis and Croquet Club. (zu dpa: «Struff mag Wimbledon-Flair: «Man spürt, dass es heilig ist»») Foto: Jordan Pettitt/DPA