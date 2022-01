Streit um Einreise: Djokovic bleibt wohl Nacht in Melbourne

Tennis-Profi Novak Djokovic wird lange in einem bewachten Raum am Flughafen Melbourne festgehalten und von Polizisten verhört. Dann trifft der Grenzschutz eine für den Serben bittere Entscheidung.

Melbourne (dpa). Der wahrscheinlich ungeimpfte serbische Tennisstar Novak Djokovic wird nach seinem Visumsentzug bei der Einreise nach Australien wohl die Nacht in Melbourne verbringen.

Am Gericht sei noch nicht der Antrag eingegangen, mit dem die Anwälte des Weltranglisten-Ersten die Stornierung des Visums anfechten wollen, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Ursprünglich sollte der 34-Jährige noch am Donnerstag die Heimreise antreten.

Am Abend sollte es laut AAP noch eine Anhörung geben. Richter Anthony Kelly gehe aber davon aus, dass dies bis Freitagmorgen um 10.00 Uhr (MEZ 00.00 Uhr) geschehe. Eine Entscheidung sei nicht möglich, bevor er den Antrag der Anwälte gelesen habe, sagte Kelly laut AAP weiter.

Djokovic die Einreise verwehrt

Djokovic war mit einer höchst umstrittenen medizischen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist und am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne gelandet, um dort an den Australian Open teilzunehmen. Das Turnier beginnt am 17. Januar.

Die australische Grenzschutzbehörde verwehrte ihm aber die reguläre Einreise – und ließ ihn stattdessen in ein Hotel für Ausreisepflichtige bringen. Djokovic habe keine geeigneten Beweise zur Erfüllung der Einreisebestimmungen vorgelegt, daher sei „das Visum anschließend storniert“ worden, hieß es in der Erklärung der Grenzschutzbehörde.

Nach wochenlangem Schweigen hatte Djokovic erst am 4. Januar mitgeteilt, er werde dank einer Ausnahmegenehmigung nach Australien fliegen. Seinen Impfstatus hat er noch immer nicht öffentlich gemacht.

Australiens Premier: „Regeln sind Regeln“

Wer nach Australien einreise, müsse sicherstellen, dass er dazu auch berechtigt sei und dies nachweisen könne, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison. Dafür brauche es den Nachweis einer doppelten Impfung oder eine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung. „Regeln sind Regeln, vor allem, wenn es um unsere Grenzen geht“, schrieb Australiens Regierungschef Scott Morrison auf Twitter. „Niemand steht über diesen Regeln.“

Djokovic hat die Australian Open bereits neunmal gewonnen und wollte als Titelverteidiger auch diesmal unbedingt antreten. Bei einem Sieg hätte er seine Konkurrenten Roger Federer und Rafael Nadal mit Grand-Slam-Triumph Nummer 21 hinter sich gelassen.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-595961/14