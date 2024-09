Sinner widmet Titel seiner Tante: Geht ihr nicht gut

Anzeige

New York (dpa). Jannik Sinner hat den Titel bei den US Open mit emotionalen Worten seiner gesundheitlich angeschlagenen Tante gewidmet. «Es geht ihr gerade nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in meinem Leben haben werde», sagte der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Italien in seiner Siegeransprache beim Grand-Slam-Turnier in New York. «Es ist schön, dass ich immer noch positive Momente mit ihr teilen kann. Sie ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben.»

Sinner gewann im Finale der US Open mit 6:3, 6:4, 7:5 gegen den Amerikaner Taylor Fritz. Für den Weltranglistenersten war es der zweite Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier nach dem Gewinn der Australian Open im Januar.