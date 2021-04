Siegemund gewinnt Quali-Duell gegen Petkovic in Madrid

Laura Siegemund hat in der Qualifikation für das Masters-Event in Madrid das deutsche Tennis-Duell gegen Andrea Petkovic für sich entschieden.

Die 33-Jährige setzte sich in der spanischen Hauptstadt mit 6:2, 6:4 durch und ist damit nur noch einen Sieg vom Sprung ins Hauptfeld entfernt. Für die gleichaltrige Petkovic bedeutete die Niederlage dagegen nach dem Erstrunden-Aus beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart einen weiteren Rückschlag.

Bislang steht bei der topbesetzten Sandplatz-Veranstaltung in Angelique Kerber nur eine deutsche Spielerin im Hauptfeld. Die deutsche Nummer eins bekommt es in der ersten Runde mit der starken Tschechin Marketa Vondrousova zu tun. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty aus Australien, die zuletzt in Stuttgart den Titel gewonnen hatte.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-374326/2