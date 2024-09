Laura Siegemund fehlen beim Tennis-Turnier in Thailand noch zwei Siege zum Titel. Im Viertelfinale gewinnt die 36-Jährige glatt in zwei Sätzen.

Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Laura Siegemund von Deutschland in Aktion beim Training im Roland Garros Stadion. (zu dpa: «Siegemund beim Tennis-Turnier in Thailand im Halbfinale»)

Hua Hin (dpa). Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Thailand ins Halbfinale eingezogen. Die 36-Jährige setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen Rebeka Masarova aus Spanien nach 2:07 Stunden mit 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Samstag trifft Siegemund auf die Niederländerin Arianne Hartono.

Am Mittwoch hatte sich die Schwäbin in Hua Hin das längste Tennismatch auf der Damen-Profitour seit 13 Jahren geliefert. Nach 4:09 Stunden entschied Siegemund das Achtelfinal-Duell mit der Chinesin Wang Xiyu mit 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1) für sich.