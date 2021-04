Regen am ersten Turniertag: Struff und Koepfer spielfrei

Der frühere US-Open-Achtelfinalist Koepfer aus Donaueschingen hatte sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. Das Match gegen den Italiener Marco Cecchinato soll nun ebenso wie das Duell des Sauerländers Struff mit Grigor Dimitrow aus Bulgarien am folgenden Tag ausgetragen werden.

Bei dem mit gut zwei Millionen Euro dotierten Turnier wird auch Alexander Zverev in die Sandplatz-Saison einsteigen. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger trifft nach einem Freilos auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Sonego aus Italien und dem Ungarn Marton Fucsovics. Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der spanische Topstar Rafael Nadal kehren in Monte Carlo nach Auszeiten auf die Tour zurück und treten erstmals seit den Australian Open wieder an.

