Berlin (dpa). Rafael Nadal wird seine Karriere beenden. Nach dem Finalturnier im Davis Cup im kommenden Monat in Malaga ist für den 38 Jahre alten spanischen Tennis-Superstar Schluss.

Spanien

«Sport»: «Die Rücktrittsankündigung von Rafa Nadal am Ende des Davis Cups war ein schwerer Schlag, auch wenn diese Nachricht erwartet worden war. Der Spanier hat die Saison, ohne ein Datum zu nennen, überstanden, obwohl er bei allen Turnieren vom Schatten des Rücktritts verfolgt wurde.»

Tennis, Herren: Davis Cup, Finale, Shapovalov (Kanada) – Nadal (Spanien). Rafael Nadal jubelt nachdem er das Spiel gewonnen hat. (zu dpa: «Pressestimmen zum angekündigten Abschied von Rafael Nadal») Foto: Bernat Armangue/DPA

«As»: «Nadal, eine Legende unter Legenden. Der spanische Tennisspieler geht als einer der Größten der Geschichte in den Ruhestand, unabhängig von der Sportart. Die Leere, die er hinterlässt, ist unendlich, die Vitrinen aber bleiben voll. Ebenso wie die Erinnerung und das Vermächtnis, die weit über Titel hinausgehen.»

«El País»: «Legende Nadal. Titel und noch mehr Titel, ja, aber hinter dem Erfolg verbirgt sich viel mehr. Ein Leben Punkt für Punkt. Der spanische Tennisspieler verlässt den Tennissport im Alter von 38 Jahren und gilt als einer der ganz Großen in der Geschichte des Sports, als Ikone des Durchhaltevermögens und als Symbol des Glaubens: Für ihn hat es sich immer gelohnt, es ein letztes Mal zu versuchen.»

«El Mundo»: «Rafael Nadal, der Mann, der über den Sport hinausging.»

«ABC»: «Seine Krankengeschichte ist so groß wie seine Leistungen. Unzählige Narben, die er mit Leid, Leidenschaft und Stolz geschlossen hat, die aber auch Spuren in seinem Geist hinterlassen haben.»

Schweiz

«Tagesanzeiger»: «Rafael Nadal tritt ab – und spricht emotional über seine Familie. Der Spanier sieht ein, dass sein Körper nicht mehr mitspielt, und beendet mit 38 seine fabelhafte Karriere. Er war der größte Rivale von Roger Federer.»

«Blick»: «Sandkönig, Tiefstapler, Federer-Rivale und -Freund: Mit Rafael Nadal tritt ein Tennis-Gigant zurück, der sich trotz Rückschlägen immer wieder zu Höchstleistungen pushte – und auf seinem Lieblingsbelag Fußstapfen hinterließ, die vielleicht nie mehr erreicht werden.»

«Neue Zürcher Zeitung: «Sein Körper zahlte den Preis für den aufopfernden Spielstil – mit Rafael Nadal verlässt einer der Größten den Tennis-Court.»

Österreich:

«Kleine Zeitung»: «Rücktritt einer Ikone.»

«Kronen-Zeitung»: «Einer der Allergrößten. Adios!»

Frankreich

«Le Parisien»: «Ein heiliges Monster verabschiedet sich. (...) Es war das 'hola todos' (Hallo an alle), das alle Tennisliebhaber befürchtet hatten.»

«L'Équipe»: «Rafael Nadal wird nach zwei Jahren des Kampfes gegen seinen Körper zurücktreten. (...) Wahrscheinlich hatte er nicht geplant, ihn jetzt einfach so zu setzen. Diesen Schlusspunkt, der schon so lange drohend in der Luft hing. (...) Er hatte es sich nicht ganz so vorgestellt, das Ende. Der starre Blick in das Auge einer Kamera, ein schwarzes Hemd und ein beruhigter Blick, um anzukündigen, dass er in anderthalb Monaten, beim letzten Feuer des Davis Cups in Malaga, nicht mehr zurückkehren würde.»

«Le Figaro»: «Rafael Nadal, eine Legende aus Erde und Gold.»

Großbritannien

«The Sun»: «Rafael Nadal ist nicht nur einer der größten Tennisspieler jemals, er ist auch einer der größten Athleten.»

«Daily Mail»: «Er war ein unerbittlicher Wettkämpfer auf dem Platz und ein tadelloser Botschafter abseits des Platzes. Abseits der Kamera, bei den kleinen Interaktionen mit den Helfern bei Veranstaltungen, war er stets höflich und bescheiden, und das ist der wahre Maßstab für diesen Mann. (...) Nadal hat einige der denkwürdigsten Spiele des Sports bestritten und sein Einsatz, seine Entschlossenheit, seine Fähigkeit, weit über die Schmerzgrenze hinaus zu spielen, und sein schierer Wille haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht, im Tennis und darüber hinaus.»

«The Independent»: «Nadal war mehr als ein Genie – sein exzentrischer Stil machte ihn zu einer Ikone.»

Australien

«The Age»: «Ende einer Ära: Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt vom Tennis an.»