Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 03:47 Uhr

Berlin

Veranstalter Edwin Weindorfer

Planungen für weitere Tennis-Einladungsturniere laufen

Nach den insgesamt geglückten Veranstaltungen in Berlin könnte es weitere Tennis-Einladungsturniere in Deutschland geben. Die Veranstalter bestätigten entsprechende Überlegungen am letzten Turniertag in der Hauptstadt.