Petkovic scheidet nach Regenpause aus – Siegemund weiter

Angelique Kerber spielt am Mittwoch bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg um den Einzug ins Viertelfinale. Ein reizvolles deutsches Tennis-Duell in der Vorbereitung auf Wimbledon ist nun aber nicht mehr möglich.