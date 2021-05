Hamburg

WTA-Tour

Petkovic sagt für Damen-Turnier in Hamburg zu

Andrea Petkovic hat als erste Tennisspielerin ihre Zusage für die Premiere des neuen Damen-Turniers in Hamburg gegeben. Die 33-Jährige wird damit an jenen Ort zurückkehren, an dem sie 2002 ihr erstes Spiel auf der WTA-Tour bestritten hat.