Tennis: Grand Slam - Wimbledon, Einzel, Herren, 1. Runde, Niemeier (Deutschland) - Golubic (Schweiz). Jule Niemeier in Aktion. (zu dpa: «Niemeier und Maria ziehen in zweite Runde bei US Open ein») Foto: Alberto Pezzali/DPA

New York (dpa). Jule Niemeier hat zum Start der US Open eine kleine Überraschung geschafft und die zweite Runde erreicht. Die 25 Jahre alte Dortmunderin bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska in der Hitze von New York nach 3:10 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Als zweite deutsche Tennisspielerin gewann Tatjana Maria ihre Auftaktpartie. Die 37-Jährige setzte sich deutlich mit 6:2, 6:3 gegen die Argentinierin Solana Sierra durch. Maria steht nun gegen die amerikanische Titelverteidigerin Coco Gauff vor einer ganz schweren Aufgabe. Laura Siegemund scheiterte hingegen gegen die australische Qualifikantin Maya Joint mit 4:6, 5:7.

Mit Eisbeuteln gegen die Hitze

Bei rund 30 Grad versuchte sich die Weltranglisten-101. Niemeier in den Pausen, mit Eisbeuteln abzukühlen. Ihre favorisierte und an Position 32 gesetzte Kontrahentin ließ sich nach dem zweiten Durchgang am Rücken behandeln und musste sich am Ende geschlagen geben. Niemeier trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Tamara Korpatsch und Moyuka Uchijima aus Japan. Insgesamt stehen zehn deutsche Tennisprofis im Hauptfeld.

In der Saison 2022 hatte Niemeier noch das Wimbledon-Viertelfinale und das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Anschließend erfolgte jedoch ein Absturz in der Weltrangliste, im vorigen Jahr scheiterte sie sogar in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in New York.