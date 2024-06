Niemeier überrascht beim Tennisturnier in Bad Homburg

Nur durch eine Absage einer anderen Spielerin rückt Jule Niemeier ins Hauptfeld beim Tennisturnier in Bad Homburg. In der ersten Runde belohnt sie sich als Außenseiterin für ein starkes Comeback.

Anzeige

Bad Homburg (dpa). Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim Tennisturnier in Bad Homburg überraschend in die zweite Runde eingezogen. Die 24 Jahre alte Dortmunderin gewann gegen die topgesetzte Griechin Maria Sakkari nach einer Leistungssteigerung 2:6, 6:2, 7:6 (7:4) und trifft nun auf Paula Badosa aus Spanien.

Niemeier war eigentlich schon in der Qualifikation ausgeschieden, dann aber kurzfristig als sogenannte Lucky Loserin nach der Absage der Italienerin Elisabetta Cocciaretto ins Hauptfeld gerückt.

Anders als Niemeier konnte Tamara Korpatsch ihre Auftaktaufgabe nicht lösen. Die Hamburgerin verlor gegen die an Position vier gesetzte Beatriz Haddad Maia aus Brasilien 1:6, 6:7 (6:8). Beim Stande von 2:6 im Tiebreak musste die Partie wegen eines Sanitäter-Einsatzes auf der Tribüne so lange unterbrochen werden, dass sich die Spielerinnen noch einmal einspielten. Korpatsch wehrte dann vier Matchbälle in Serie ab, schaffte aber nicht mehr den Satzausgleich. Auch sie war als Lucky Loserin ins Hauptfeld gekommen.

Auch Kerber in Bad Homburg dabei

Am Montag steht bei dem WTA-Turnier in Hessen auch noch das Auftaktmatch der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber auf dem Programm. Die 36-Jährige spielt gegen die Russin Diana Schneider.

Schon am Sonntag war die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria in der ersten Runde gegen Wiktorija Tomowa aus Bulgarien ausgeschieden. Das Turnier in Bad Homburg dient der Vorbereitung auf den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon. Das Grand-Slam-Event beginnt am kommenden Montag.