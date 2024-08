Vor zwei Jahren überraschte Jule Niemeier als Wimbledon-Viertelfinalistin. Nach einem Tief in der Karriere steht sie nun bei den US Open wieder unter den besten 32.

Tennis: Grand Slam/WTA-Tour - US Open, Einzel, Herren, 1. Runde, Niemeier (Deutschland) - Uchijima (Japan): Jule Niemeier in Aktion. (zu dpa: «Niemeier erreicht dritte Runde bei US Open») Foto: Pamela Smith/DPA

New York (dpa). Tennisspielerin Jule Niemeier hat erstmals seit zwei Jahren wieder die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 25 Jahre alte Dortmunderin setzte sich bei den US Open mit 6:4, 6:0 gegen Moyuka Uchijima durch. In der Hitze von New York trat Niemeier von Beginn an dominant auf und bezwang die Japanerin, die zuvor gegen Tamara Korpatsch gewonnen hatte. Niemeier trifft nun auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China oder die Russin Erika Andrejewa.

Niemeier hatte 2022 sensationell in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und war bei den US Open unter die besten 16 gekommen. Anschließend folgte allerdings ein Tief, sie fiel in der Weltrangliste weit zurück. Diese Saison geht es wieder aufwärts.