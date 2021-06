Nächster Rückschlag für österreichischen Tennisprofi Thiem

In der Vorbereitung auf Wimbledon gab der 27 Jahre alte Österreicher in seinem Auftaktspiel beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk auf. Thiem führte gegen den Franzosen Adrian Mannarino 5:2, als er sich entschied, nicht mehr weiterzuspielen.

Der Weltranglisten-Fünfte hatte sich bereits angekündigt, auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zu verzichten, an Wimbledon wollte er aber teilnehmen. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am Montag. Bei den French Open war Thiem bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

