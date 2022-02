Nadal zu Ausraster von Zverev: Disqualifikation verdient

Zverev hatte im mexikanischen Acapulco nach einer Niederlage im Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und war daraufhin für den weiteren Verlauf des Turniers ausgeschlossen worden. „Ich denke, er verdient die Strafe, weil du so auf dem Platz nicht handeln darfst“, sagte Nadal: „Ich hoffe, es ist ein Lernprozess für ihn und für andere junge Spieler, die ihre Nerven verlieren.“

Der 24 Jahre alte Hamburger Zverev hatte sich anschließend für sein Verhalten entschuldigt und angekündigt, die Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. Wegen der Disqualifikation kann Zverev seinen Titel in Acapulco nicht verteidigen.

Rekord-Grand-Slam-Sieger Nadal zog unterdessen mit einem klaren 6:0, 6:3 gegen Stefan Kozlov aus den USA ins Viertelfinale ein. Der 35-Jährige hat nun all seine zwölf Partien in diesem Jahr gewonnen und ist damit nach Angaben der Herren-Organisation ATP so gut wie noch nie in eine Saison gestartet.

