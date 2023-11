Nach Paris-Aus: Zverev meldet für Turnier in Sofia

Noch ist Alexander Zverev nicht für die ATP-Finals qualifiziert. Um in Turin dabei zu sein, nimmt Zverev nun sogar einen Umweg in Kauf. Ein Konkurrent patzt in Paris.

Geht beim ATP-Turnier im bulgarischen Sofia an den Start: Alexander Zverev. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Sofia (dpa). Nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy will Alexander Zverev in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Sofia aufschlagen. Das teilten die Veranstalter mit.

Mit der kurzfristigen Meldung für das Turnier in der bulgarischen Hauptstadt möchte Zverev (26) seine Chancen auf eine Teilnahme an den ATP-Finals ab dem 12. November in Turin wahren.

Aktuell liegt der Tennis-Olympiasieger im Jahresranking noch auf Platz sieben. Die acht besten Spieler der Saison qualifizieren sich für die Veranstaltung in Turin. Im von Boris Becker betreuten Dänen Holger Rune und Alex de Minaur aus Australien gibt es aber noch zwei Spieler, die Zverev überholen können. Das Duo ist in Paris-Bercy noch im Viertelfinale im Einsatz.

Kein Konkurrent für Zverev mehr ist Hubert Hurkacz. Der Pole verlor in Paris sein Viertelfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 1:6, 6:4, 4:6 und kann daher im Ranking nicht mehr an Zverev vorbeiziehen.