Miami

Tennis-ATP-Turnier

Nach Hüft-OP: Murray plant Comeback in Miami

Andy Murray plant seine Rückkehr auf den Tennisplatz beim ATP-Turnier in Miami. „Ich werde sehr, sehr bald mit dem Training beginnen und versuchen, für Miami bereit zu sein“, sagte der Brite in einem ausgestrahlten Interview von Amazon Prime. Die Veranstaltung in Florida beginnt am 25. März.