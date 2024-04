Bogota

Tennis

Maria und Siegemund verpassen Halbfinale in Bogota

Von dpa

i ARCHIV - Tatjana Maria ist beim Turnier in Bogota im Viertelfinale gescheitert. Foto: Frank Molter/dpa

2022 und 2023 gewann Tatjana Maria das Tennis-Turnier in Bogota. In diesem Jahr ist im Viertelfinale Schluss. Auch eine weitere Deutsche scheitert in der Runde der letzten Acht.